Família sobrevive após carro ser esmagado entre dois caminhões na BR-101

Uma família sobreviveu a um grave acidente na manhã desta segunda-feira (28), em um trecho da BR-101, na altura do município de Joaquim Gomes, em Alagoas. O carro em que estavam foi completamente esmagado entre duas carretas, mas, de forma milagrosa, todos os ocupantes saíram com vida.

De acordo com o G1, Carlos Henrique dirigia o veículo e estava acompanhado da esposa, Sâmia Kelly, dos dois filhos — de 7 e 12 anos — e da mãe, uma idosa de 76 anos. Eles retornavam de um fim de semana em família em Maceió com destino à cidade de Colônia Leopoldina, também em Alagoas.

A rodovia estava parcialmente interditada devido a obras, e o carro da família era o último da fila parada quando uma carreta, que vinha logo atrás, surgiu em alta velocidade numa curva e não conseguiu frear. O veículo atingiu de raspão um ônibus e, em seguida, colidiu violentamente com o carro da família, que foi lançado contra outra carreta à frente. O impacto esmagou o automóvel entre os dois caminhões.

Vídeos feitos por testemunhas mostram o desespero no local. “Tem criança lá dentro!”, gritava uma pessoa. Preso entre as ferragens, Carlos Henrique respondeu: “Estou eu e os cinco aqui. Minha esposa, minha mãe...”.

Milagre na estrada: Vítima presa entre ferragens de carro esmagado por caminhão; todos sobreviveram.

A operação de resgate durou cerca de duas horas. Todos os seis ocupantes do carro sobreviveram, apesar de ferimentos. Carlos quebrou o maxilar e a mãe dele desmaiou com o impacto. “Deus me apagou. Se eu tivesse visto tudo, não teria aguentado”, contou a idosa, ainda abalada.

Um dos bombeiros que participou do socorro relatou que o carro estava completamente destruído e que o uso do cinto de segurança e dos airbags foi essencial para preservar a vida da família.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta que causou o acidente havia saído de Minas Gerais com destino a Recife. Na noite anterior, ele chegou a ser notificado por não cumprir o tempo obrigatório de descanso, mas, mesmo assim, decidiu continuar dirigindo.

Após o acidente, o condutor fugiu do local e só se apresentou à polícia dois dias depois. Alegou que não viu a sinalização das obras e que tentou frear. A defesa afirma que houve falha na sinalização, o que teria contribuído para o acidente. No entanto, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) divulgou imagens mostrando que o trecho estava devidamente sinalizado com placas e cones.

A Polícia Civil abriu investigação e vai submeter o caminhão a perícia. O motorista também será submetido a exames toxicológicos. Caso fique comprovado que ele assumiu o risco ao seguir viagem exausto, poderá responder por homicídio doloso.

Além do carro da família, outros sete veículos se envolveram no acidente. Duas pessoas que estavam em um outro automóvel morreram no local.