Tempo muda e temperatura em SP despenca para 10°C nesta terça-feira (29)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ingresso de uma massa polar de ar frio e seco vai despencar as temperaturas em São Paulo a partir desta terça-feira (29).

Segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros devem oscilar entre 10°C e 17°C na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial da cidade.

O órgão federal, ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, colocou todo o estado de São Paulo em alerta amarelo, de perigo potencial para declínio de temperatura.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, no decorrer do dia a nebulosidade provocada durante a madrugada diminui e o sol passa predominar entre poucas nuvens.

"Será um dia de pequena amplitude térmica, o que deverá acentuar a sensação de frio", diz o órgão municipal. "As taxas de umidade se mantêm baixas, com valores mínimos próximos aos 40%. O dia termina sem previsão de chuva", afirma.

O litoral, mais uma vez, está com alerta laranja de perigo para ventos -a formação de um ciclone no Rio Grande do Sul e a passagem de uma frente fria gerou ventania que provocou vários estragos em cidades costeiras.

A quarta-feira (30) promete ser ainda mais gelada. De acordo com o Inmet, a mínima prevista para a madrugada e as primeiras horas da manhã na cidade de São Paulo é de 7°C. Há perspectiva de geada. A máxima do dia não deve passar de 16°C.

Segundo a Defesa Civil paulista, essa massa de ar polar deverá provocar queda acentuada nas temperaturas até sexta-feira (1º) em diversas regiões do estado.

"O frio intenso aumenta o risco para a saúde da população vulnerável, especialmente moradores de rua, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas", alerta o órgão estadual.

Na Serra da Mantiqueira, onde fica Campos do Jordão, são esperadas mínimas de 2°C durante a semana, também com condição para formação de geada.

Mesmo em regiões acostumadas com o forte calor, há expectativa de frio intenso. Nas regiões de Araraquara, Barretos, Franca, Ribeirão Preto e Presidente Prudente, a temperatura pode cair para 7°C.

Por causa das baixas temperaturas, será reativado nesta terça-feira (até sexta) o abrigo emergencial na estação Pedro 2º do metrô, com funcionamento das 19h às 8h.

O espaço oferecerá colchões, cobertores, alimentação, além de acolhimento de pets.