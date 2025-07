Fies anuncia aprovados para o segundo semestre e abre prazo para confirmação

© Fies: alunos não matriculados têm até hoje para se inscrever a vagas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) divulgou, nesta terça-feira (29), o resultado da único chamada do processo seletivo do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) referente ao segundo semestre.

Para acessar o resultado do Fies, o candidato deve acessar o site Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (https://acessounico.mec.gov.br/fies).

Após fazer o login na página, o estudante conseguirá consultar a sua situação.

Com a aprovação no financiamento, o candidato precisa confirmar as informações preenchidas no momento do cadastro entre os dias 30 de julho a 1º de agosto.

Confirmada as informações, o estudante deve se encaminhar para a unidade da instituição escolhida e iniciar o processo de matrícula.

Para os não aprovados nesta chamada, eles automaticamente estão inscritos na lista de espera. Para essa fase, a convocação está prevista para acontecer entre os dias 5 de agosto a 19 de setembro.

O programa de financiamento estudantil do governo federal permite que o aluno conclua a graduação sem precisar pagar as mensalidades durante o curso. Com isso, o início do pagamento é adiado para após o período da formatura, com valores proporcionais à renda do aluno.

Ao todo, 74.500 vagas em 18.419 cursos/turnos de 1.215 instituições particulares de ensino superior de todo o país estavam disponíveis neste processo seletivo do Fies referente ao segundo semestre.