Fogo em mata assusta moradores da zona oeste do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções e com nove horas de duração em uma área de vegetação na estrada do Rio Morto, em Vargem Grande, assustou moradores da zona oeste do Rio de Janeiro entre a noite de segunda-feira (28) e a madrugada desta terça (29).

Ao menos 30 bombeiros de cinco unidades foram mobilizados na operação para apagar o fogo. Além dos equipamentos tradicionais, eles usaram drones com câmera térmica para ajudar no monitoramento e nas decisões estratégicas para conter as chamas.

O fogo foi controlado no meio da madrugada, mas a região ainda é monitorada.

Bombeiros que atuaram no local e avaliaram o cenário afirmam que houve ação humana. A Polícia Civil será responsável por investigar se o incêndio foi ou não intencional.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os ventos na região ajudaram na propagação das chamas e dificultaram o combate aos focos de incêndio.

"Toda a nossa solidariedade aos moradores da região e nosso reconhecimento ao trabalho incansável dos nossos heróis do fogo. Estamos acompanhando de perto a situação", disse o governador Cláudio Castro (PL) em um comunicado.

Os bombeiros se dividiram em quatro frentes e, dessa forma, conseguiram acessar as áreas mais críticas para evitar que o fogo chegasse às residências mais próximas e ao heliporto local.

A existência de tonéis de combustível no heliporto deixou a situação ainda mais tensa.

De acordo com a corporação, foi preciso desbravar a vegetação para combater o incêndio. Ninguém ficou ferido.