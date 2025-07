Maluf vai pagar R$ 210 mi a SP por desvio quando era prefeito

© <p>Getty Images</p>

O ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, terá que pagar R$ 210 milhões à Prefeitura da capital paulista por envolvimento em um esquema de desvio de recursos públicos. O anúncio foi feito pelas autoridades nesta terça-feira.

Os advogados de Maluf, político conservador de 93 anos, firmaram um acordo com o Ministério Público após cerca de um ano de negociações. A quantia corresponde ao montante desviado durante sua gestão como prefeito entre 1993 e 1996.

A procuradora-geral do município, Luciana Sant'Ana, afirmou em comunicado que o acordo representa "um grande avanço para o interesse público", por estar ligado ao que considera "o maior escândalo de corrupção" da história da cidade.

No entanto, a Prefeitura esclareceu que o pagamento da multa não encerra outras ações civis em andamento contra Maluf, sua esposa e empresas da família, também acusadas de superfaturamento e recebimento de propina.

Em 2017, o Supremo Tribunal Federal condenou Maluf a sete anos de prisão por lavagem de dinheiro, ao entender que ele se beneficiou do desvio de verbas públicas destinadas a obras, cujos valores foram ilegalmente enviados para o exterior.

Figura central da política brasileira na segunda metade do século 20, Maluf também foi prefeito da cidade entre 1969 e 1971 e governador do estado de São Paulo entre 1979 e 1982, durante a ditadura militar. Além disso, disputou a Presidência da República nas eleições de 1985 e 1989, mas foi derrotado em ambas as ocasiões.