Dois funcionários do IBGE morrem ao combater incêndio florestal em Brasília

© Getty- imagem ilustrativa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois funcionários do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) morreram nesta terça-feira (29) ao tentar combater um incêndio em frente à reserva ecológica do órgão, em Brasília. Eles faziam parte da brigada de incêndio do órgão.

As vítimas são Manoel José de Souza Neto, 65, servidor do IBGE desde 1982; e Valmir de Souza e Silva, 65, servidor desde 1981. Os dois eram técnicos em planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas.

Segundo a presidência do IBGE, havia o risco de as chamas atingirem a reserva ecológica, localizada na Área de Proteção Ambiental Gama-Cabeça de Veado. O órgão decretou luto de três dias.

"A direção do IBGE, por meio da Superintendência no Distrito Federal, está dando suporte às famílias das vítimas e tomando as medidas necessárias", diz nota oficial sobre as mortes.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, os dois servidores públicos ajudavam no combate ao incêndio, que começou por volta das 13h. Os corpos carbonizados foram encontrados por volta das 16h.

A área de proteção ambiental conta com a atuação conjunta da Fazenda Água Limpa, do IBGE e do Jardim Botânico de Brasília para preservação do cerrado e da biodiversidade local.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pediu um minuto de silêncio no final do evento que celebrou um ano da lei de manejo integrado do fogo, na sede do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente).

"É muito triste receber uma notícia como essa. Infelizmente os nossos brigadistas vivem essa situação de risco e eu pelo que a gente possa fazer um minuto de silêncio", disse.