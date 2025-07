Avião da Esquadrilha da Fumaça cai no interior de São Paulo

© Reprodução / Redes Sociais

FRANCISCO LIMA NETO E FÁBIO PESCARINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aeronave da Esquadrilha da Fumaça caiu em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 10h30, atrás da usina Santa Rita, de cana-de-açúcar, no bairro Jardim Primavera.

O piloto conseguiu se ejetar e passa bem, segundo a FAB (Força Aérea Brasileira).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a aeronave ficou destruída. Há relatos de fogo no local.

O Comando da Aeronáutica confirmou que houve um acidente com uma aeronave A-29 Super Tucano, pertencente ao EDA (Esquadrão de Demonstração Aérea), conhecido como Esquadrilha da Fumaça, durante voo de treinamento, realizado em área desabitada.

"O piloto ejetou-se com sucesso, passa bem e está sendo submetido a avaliações médicas previstas para este tipo de situação", afirmou a FAB.

Investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) estão se deslocando até o local para iniciar os procedimentos de Ação Inicial da ocorrência.

Leia Também: Exportadores de café do Brasil não acreditam em tarifa zero com EUA