Qual é a real situação da dengue no Brasil?

A dengue voltou aos holofotes recentemente, com o número de casos aumentando em vários países. Brasil e Porto Rico são alguns países que declararam estado de emergência. Em março de 2024, a nação da América Central até anunciou sua primeira epidemia de dengue desde 2012. Embora a dengue não necessariamente cause condições graves em todas as pessoas que infecta, os sintomas podem ser dolorosos e, em alguns casos, requerem uma atenção médica especial.

E nunca é demais estar informado sobre a dengue, especialmente quando ela está se espalhando pelo mundo, tendo inclusive já chegado a Europa. A Organização Mundial de Saúde (OMS) até declarou que pode ser a próxima pandemia.

Por isso, clique na galeria para saber mais sobre a situação da dengue no Brasil e no planeta.

