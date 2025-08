Acidente entre carros e moto deixa oito mortos em rodovia em Minas Gerais

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta causou a morte de oito pessoas na rodovia BR-146, em Guaxupé, a 423 km de Belo Horizonte, na noite de domingo (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um Chevrolet Vectra com cinco ocupantes e que seguia sentido Guaxupé, bateu de frente com uma motocicleta que trafegava no sentido oposto, rumo a Muzambinho, com duas pessoas.

Após o impacto, o Vectra perdeu o controle e atingiu um terceiro veículo, um Fiat Palio Weekend, onde estavam duas pessoas.

Com o impacto, os veículos ficaram completamente destruídos.

Morreram no local o motorista e três passageiros do Vectra, os dois ocupantes do Palio Weekend e as duas pessoas que estavam na motocicleta.

Uma criança de 12 anos, que estava no Vectra, foi encontrada consciente, presa às ferragens. Ela foi resgatada pela equipe dos bombeiros e encaminhada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa de Guaxupé.

Durante o atendimento da ocorrência pelas equipes de resgate, uma van que trafegava pela rodovia bateu no Vectra e atingiu duas pessoas que prestavam socorro às vítimas do acidente. Elas foram socorridas com ferimentos leves.