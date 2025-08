Esgoto vaza no rio Pinheiros e reparo definitivo só deve ocorrer em 2026

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um problema na Estação Elevatória do rio Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, fez com que esgoto vazasse no local na sexta-feira. A Sabesp, que opera o equipamento, foi multada em R$ 1,1 milhão.

Falha aconteceu em uma das bombas da estação, que estão vencidas desde 2020. Segundo a Sabesp, as bombas operam de forma instável porque passaram cinco anos da vida útil.

Vazamento foi contido e bombas velhas passam por manutenção. A Sabesp enviou técnicos até o local e uma manutenção emergencial para evitar novos problemas nas bombas atuais tem previsão máxima de 60 dias.

Novas bombas foram encomendas em um projeto de renovação da estação, que custou R$ 20 milhões. As bombas novas terão 13 metros de altura e são produzidas na Suíça.

Substituição total das bombas pode demorar quase um ano. Segundo a Sabesp, o material é produzido sob medida e a troca das novas bombas deve acontecer até o fim do primeiro semestre de 2026.

Problemas operacionais são recorrentes desde 2000, diz Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Em nota, o órgão confirmou que multou a Sabesp em R$ 1,1 milhão e disse que tem "aplicado sanções" contra o órgão.

Sabesp alega que a troca nas bombas demorou porque "não tinha recursos". O órgão disse que passou os últimos 10 anos priorizando "investimentos em água". A empresa também disse que agora tem o compromisso de "resolver as falhas do passado e entregar um novo padrão de qualidade para a população".

Estação Elevatória de Pinheiros trata o esgoto de 3,8 milhões de moradores de São Paulo. Ela envia os dejetos até Barueri, onde fica a Estação de Tratamento de Esgoto.