Sabesp é multada em R$ 22,7 milhões pelo vazamento de esgoto no rio Pinheiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) aplicou nesta segunda-feira (4) uma multa de R$ 22,7 milhões à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) pelo vazamento de esgoto no rio Pinheiros, na sexta-feira (1º), na capital paulista. Ainda cabe recurso.

"A autuação será protocolada na terça-feira (5). A partir da notificação, a concessionária terá o prazo de 15 dias para apresentar defesa. Em seguida, a Arsesp analisará os argumentos e emitirá decisão", destacou a agência do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Outra multa de R$ 1,1 milhão também foi aplicada pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) devido à ocorrência.

Procurada para comentar a multa, a Sabesp não respondeu até a publicação deste texto.

A companhia havia confirmado à Folha de S.Paulo que a ocorrência foi provocada por uma falha na estação elevatória, que bombeia dejetos -vindos de distritos das zonas sul e oeste da capital- para a estação de tratamento, em Barueri.

Segundo a Sabesp, a estação elevatória Pinheiros opera com bombas cuja vida útil venceu há cinco anos. Portanto, "trabalha de forma instável devido à falta de investimentos em manutenção". Estão sendo feitas obras de melhoria, que devem ser concluídas apenas em 2026.

Enquanto isso, quatro bombas auxiliares, de menor porte, serão instaladas na estação elevatória para bombear o esgoto.

A Sabesp afirma que destinou R$ 20 milhões para a renovação completa da estação. O projeto é dividido em duas etapas. A primeira deve ser concluída em até 60 dias, a fim de evitar novas paralisações no sistema. Fase mais importante, a troca das bombas ficaria para o primeiro semestre do próximo ano.

"A empresa não realizou as devidas substituições antes por falta de recursos, pois, na última década, priorizou investimentos em água, com dois terços do volume de recursos aplicados nesta frente", explica a companhia, privatizada em 2024.

A estação elevatória de Pinheiros é a maior unidade de bombeamento de esgoto da Sabesp, responsável por encaminhar o volume de 3,8 milhões de moradores do entorno do rio Pinheiros para a estação de tratamento de esgoto em Barueri.

No fim de junho, a empresa já havia despejado esgoto sem tratamento no rio Tietê, na altura da ponte Atílio Fontana, na zona norte da capital paulista.

O problema foi causado pelo rompimento de uma tubulação. A companhia apresentou um plano de recuperação, que prevê o redirecionamento dos dejetos da tubulação subterrânea para outras estruturas.