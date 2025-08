Aeroporto de Congonhas planeja retomada de voos internacionais em 2026

© Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Aena, concessionária que administra Congonhas, planeja retomar no próximo ano as operações internacionais no aeroporto da zona sul de São Paulo.

A primeira fase da internacionalização está prevista para começar com a aviação executiva, ou seja, com jatinhos. A operação de voos comerciais deve ter início em julho de 2028, quando serão concluídas as obras de ampliação do aeroporto.

Na reestruturação, o número de posições dos aviões no pátio passará dos atuais 30 para 37, sendo 19 por meio de pontes de acesso direto aos aviões.

Os voos deverão ser prioritariamente para países da América do Sul -a pista de Congonhas, com 1.940 metros de extensão, não comporta aeronaves para rotas mais longas, como transoceânicas.

Segundo Kleber Meira, diretor-executivo do aeroporto, já há conversas com companhias aéreas, inclusive internacionais de voos curtos, que mostraram interesse na retomada de operações para o exterior.

O executivo também disse já ter protocolado o pedido do processo de internalização do aeroporto junto à Secretaria de Aviação Civil, órgão ligado ao Ministério de Portos e Aeroportos, e está em tratativas com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e com outros órgãos, incluindo Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e Vigiagro (Vigilância Agropecuária Internacional).

"Ter uma ponte aérea para o Aeropark [Buenos Aires] ou para Santiago, onde as pessoas poderão fazer conexões para outras rotas, é um potencial absurdo", disse Meira, em evento nesta terça-feira (5) para apresentar a ampliação da sala de embarque remoto do aeroporto, que será aberta ao público nesta quarta.

Segundo ele, com a modernização do aeroporto, as novas posições de pátio poderão receber aviões como o Airbus A321neo ou Boeing 737 Max 10, ambos com capacidade para mais de 200 passageiros e maior autonomia de voo.

As operações internacionais regulares não ocorrem em Congonhas desde a década de 1980, quando foi construído o aeroporto de Guarulhos.