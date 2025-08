Incêndio de grandes proporções atinge fábrica há mais de 15 horas em Manaus

© Reprodução / CNN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros do Amazonas tenta controlar desde o início da tarde desta terça-feira (5) um incêndio de grandes proporções no galpão da fábrica de veículos Effa Motors, no Distrito Industrial 2 de Manaus.

O combate ao fogo envolve 142 bombeiros e há dificuldade para controlar as chamas por causa do tipo de material existente no local: veículos e componentes como plásticos, pneus, combustíveis e produtos industriais tóxicos e inflamáveis.

Os funcionários da fábrica foram retirados rapidamente após o início do incêndio, poucos minutos depois das 12h de terça. Não há registros de feridos até o momento.

"Temos 148 bombeiros e 26 viaturas empregadas nessa ação e continuaremos trabalhando até que o fogo seja controlado", disse o governador Wilson Lima (União Brasil). Ele agradeceu os bombeiros pelos esforços no local.

A altura das chamas e da fumaça e a longa duração do incêndio assustam os moradores de Manaus. Um grupo se mobilizou para levar água, refrigerante e alimentos para os bombeiros e brigadistas que estão no Distrito Industrial 2.