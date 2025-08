Aluna fica de joelhos e é agredida por colegas em escola de Mato Grosso

© iStock

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Uma aluna de 12 anos foi agredida por outros quatro estudantes dentro de uma escola estadual no interior de Mato Grosso. Um vídeo do episódio circulou nas redes sociais na segunda-feira.

A agressão aconteceu na escola estadual Carlos Hugueney, em Alto Araguaia, a 415 km de Cuiabá.

O vídeo mostra a aluna ajoelhada sendo agredida por outras meninas com socos e chutes, inclusive com uso de um cabo de uma vassoura. Não há confirmação sobre a data em que a agressão aconteceu.

A Polícia Civil abriu uma investigação sobre o caso. A cena foi filmada pelas outras menores envolvidas.

Os policiais civis identificaram as quatro agressoras, sendo uma delas uma criança de 11 anos.

De acordo com a corporação, as investigações apontaram que as alunas montaram um grupo entre si em que definiam atribuições e regras para suas integrantes.

"A aluna vítima das agressões estaria sendo castigada após descumprir alguma das regras criadas pelo grupo. Durante a sessão de castigo, uma das regras impostas era de que a vítima não poderia chorar, caso contrário aumentariam as agressões", diz a Polícia Civil, por meio de nota.

A polícia também colheu depoimentos de cerca de dez pessoas, entre elas as menores envolvidas, os pais, a diretoria da escola e a vítima. Segundo a investigação, as crianças e adolescentes que participaram do ato confessaram as agressões e também afirmaram ter agredido outras quatro colegas que descumpriram as regras impostas pelo grupo.

Os policiais também encontraram vídeos das outras agressões nos celulares das menores de idade. "Uma das adolescentes identificadas, já havia sido conduzida à delegacia recentemente, ocasião em que estava andando com maiores de idade, faccionados [integrantes de facção criminosa] e em posse de entorpecentes", diz a Polícia Civil de Mato Grosso.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Marcos Paulo Batista de Oliveira, em algumas famílias das adolescentes agressoras há a presença de integrantes de facção criminosa, o que pode influenciar, segundo ele, na atuação das menores.

"Durante as oitivas, foi possível verificar que algumas das menores envolvidas tentavam reproduzir no ambiente escolar aquilo que presenciavam dentro de casa", disse o delegado.

O caso é mantido sob sigilo porque envolve menores de idade. As apurações serão encaminhadas ao Ministério Público, conforme a polícia.

A Secretaria de Educação de Mato Grosso disse que apura "com rigor" a agressão.

"As equipes gestora e psicossocial da unidade e da diretoria regional de educação já foram mobilizadas para prestar atendimento à vítima, aos demais envolvidos e às suas famílias, com o objetivo de oferecer acolhimento e suporte necessários", afirma a instituição.

A secretaria também diz que providencia "medidas disciplinares cabíveis, conforme as normas do regimento escolar e demais legislações vigentes, com providências firmes para que situação como esta não se repita, aplicando punições exemplares dentro do que permite a legislação".

