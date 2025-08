Corpo de Bombeiros diz que incêndio de grandes proporções em Manaus está controlado

© <p>Shutterstock</p>

JOSUÉ SEIXAS

SÃO PAULO, SP E MACEIÓ, AM (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros do Amazonas disse ter controlado o incêndio de grandes proporções iniciado na tarde desta terça-feira (5) no galpão da fábrica de veículos Effa Motors, no Distrito Industrial 2 de Manaus. As chamas se expandiram para a fábrica Valfim da Amazônia.

Os funcionários da fábrica foram retirados rapidamente após o início do incêndio, poucos minutos depois das 12h (13h de Brasília) de terça. Há registro de uma mulher atendida, sem risco de morte.

"O fogo está controlado. As chamas não estão extintas, como é possível observar, mas não há risco de propagação. Em nenhum momento ocorreu propagação dessas chamas para a área de floresta. Trata-se de um material de altíssima inflamabilidade, tóxico, que, por mais que tragamos todos os materiais que existem no mundo de combate a incêndio, ainda assim haverá esse tempo que está ocorrendo, que nós estamos enfrentando para extinguir as chamas", disse o subcomandante da operação do CBMAM, Helliton de Souza.

O Cobom (Centro de Operações Bombeiro Militar) informou que foi acionado às 12h10 (13h10 de Brasília), e a primeira viatura chegou ao local às 12h22 (13h22 de Brasília).

O combate ao fogo envolve 200 bombeiros e houve dificuldade para controlar as chamas por causa do tipo de material no local, incluindo veículos e seus componentes plásticos, pneus, combustíveis e material plástico industrial, altamente tóxico e inflamável.

Além de água, os bombeiros usam líquido gerador de espuma (LGE) e uma aeronave remotamente pilotada (ARP).

Conforme o Governo do Amazonas, também estão atuando no local a Polícia Militar, com policiais militares na segurança e no isolamento do local; a Sejusc (Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania), com uma base para auxiliar na alimentação dos servidores que atuam no trabalho; a Cosama (Companhia de Saneamento do Amazonas) está reforçando a distribuição de copos de água aos servidores que atuam na ocorrência; a Seas (Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome) e ADS (Desenvolvimento Sustentável) também estão no apoio.

O governador Wilson Lima (União Brasil) determinou que todos os esforços fossem empregados no trabalho e para garantir a segurança e apoio às equipes que atuam no combate às chamas.

O superintendente da Suframa (Zona Franca de Manaus), Bosco Saraiva, lamentou o ocorrido.

"Nós, da Suframa, lamentamos profundamente o ocorrido aqui na Effa Motos, no dia de ontem, que destruiu a única fábrica de veículos utilitários do Polo Industrial de Manaus. Nós estaremos ao lado da diretoria da Effa, do Eduardo Effa, e de seus trabalhadores para ajudar na reconstrução imediata desta importante empresa do Polo Industrial de Manaus."

Por meio de nota, a Effa Motors informou que ainda não se tem a real dimensão dos danos materiais causados.

"Felizmente, até agora não há registro de vítimas graves, o que nos traz alívio em meio à gravidade da situação. A prioridade da empresa é, acima de tudo, a integridade de nossos colaboradores e o apoio às equipes envolvidas", disse.

A Folha tenta contato com a Valfim da Amazônia.

