“Aqui é Brasil” prevê acolhimento e reintegração a repatriados

© GLEDSTON TAVARES/AFP via Getty Images

Uma operação humanitária vai garantir mais dignidade aos brasileiros em situação de risco que foram repatriados ou deportados. É o programa “Aqui é Brasil”, lançado nesta quarta-feira (6), em Brasília, pelo Governo Federal.

Coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a iniciativa prevê acolhimento estruturado, proteção e reintegração dessas pessoas ao país.

Segundo a ministra Macaé Evaristo, o primeiro passo é garantir que os repatriados cheguem em segurança, reencontrem as famílias — e, a partir daí, comecem o processo de reinserção.

“Nós estamos já em negociação com o Conselho Nacional de Educação, com o Ministério da Educação, em breve vamos ter uma resolução que orienta os sistemas de ensino sobre o acolhimento das crianças, filhos desses repatriados, e também da população imigrante, que também é uma questão hoje no nosso país. E trabalho, emprego, enfim, tudo que for necessário pra garantir a plena inclusão dessas pessoas”.

De acordo com o governo, a medida é necessária diante dos desafios enfrentados por brasileiros no exterior — como os conflitos no Oriente Médio e o aumento da rigidez em relação a imigrantes ilegais nos Estados Unidos.

Desde fevereiro, o país já recebeu mais de 1,2 mil pessoas nessa situação, especialmente vindas dos Estados Unidos.

Agora, com o Aqui é Brasil, elas passam a ter acesso a atendimento psicossocial, assistência em saúde, abrigo, alimentação, além de transporte e regularização de documentos.

O programa tem duração prevista de 12 meses, com um investimento de R$ 15 milhões, em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação.

