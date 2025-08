Idoso cai em canal durante temporal em Santos e é resgatado por moradores

© Shutterstock - imagem ilustrativa

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um idoso caiu no Canal 3, em Santos, durante o forte temporal que atinge o litoral paulista desde a madrugada desta quarta-feira. O homem foi resgatado por moradores e motociclistas que passavam pelo local.

Segundo a Prefeitura de Santos, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) não chegou a ser acionado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o idoso agarrado às tubulações do canal, no cruzamento da avenida Washington Luiz com a rua Minas Gerais, para não ser arrastado pela correnteza. Em determinado momento, um dos motociclistas se senta sobre o encanamento e segura o homem até que ele seja puxado para fora da água.

O episódio ocorreu em meio a um cenário de alagamentos generalizados na cidade. De acordo com a Defesa Civil estadual, Santos registrou 121 mm de chuva em apenas 12 horas, o triplo da média prevista para todo o mês de agosto (40,3 mm). O índice representa 202,5% acima do esperado.

As águas invadiram garagens, arrastaram carros e espalharam sacos de lixo pelas ruas. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) informou que quase todas as principais vias estão interditadas. "Pedimos à população que evite sair de casa e não tente transitar por áreas alagadas, tanto a pé quanto de veículo", disse o órgão em nota.

Equipes da Defesa Civil, CET e do Centro de Controle Operacional da prefeitura estão mobilizadas para atuar em pontos críticos, enquanto o consórcio Terra Santos faz a retirada de entulhos e lixo arrastados pela enxurrada.

A chuva também trouxe transtornos para outras cidades da Baixada Santista. Em Guarujá, o acumulado nas últimas seis horas chegou a 90 mm, com pontos de alagamento, mas sem registro de feridos. São Vicente acumulou 23,2 mm de chuva até as 6h, com alagamentos em trechos isolados. Em Praia Grande, o volume nas últimas 24 horas foi de 62 mm, mas não houve ocorrências graves. No município de Cubatão, que somou 56 mm no período, bairros como Vale Verde e Ilha Caraguatá chegaram a ficar alagados, mas a água já escoou na maior parte das áreas. Itanhaém registrou 61 mm no período, sem relatos de vítimas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo para chuvas e ventos intensos na Baixada Santista, válido até as 18h desta quarta. A Defesa Civil mantém equipes de prontidão e reforça que moradores evitem circular em áreas de risco enquanto persistirem os alagamentos.

