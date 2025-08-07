Notícias ao Minuto
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa

© Shutterstock

Agência Brasil
07/08/2025 10:45 ‧ há 2 horas por Agência Brasil

Brasil

Loteria

As seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.  O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

 

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

VEJA COMO JOGAR

 

Pelo site

  • Acesse o site Loterias Online
  • Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha
  • Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"
  • Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
  • Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo
  • O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
  • Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
  • Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"
  • Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"
  • Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

  • Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS
  • Após a introdução, faça login ou cadastre-se
  • Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"
  • Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha
  • Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela
  • Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"
  • Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"
  • O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
  • Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
  • Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking

  • Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha
  • Clique em loterias
  • Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 19h, horário limite para fechamento das apostas)
  • Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)
  • Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"
  • Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"
  • Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento
  • Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.

