Discussão em sala de aula acaba com aluna atacada à tesourada

Duas estudantes se envolveram em uma grave discussão dentro de uma sala de aula em São Paulo, na quinta-feira, que terminou com uma delas ferida com golpes de tesoura.

A briga foi registrada em vídeo, que se tornou viral nas redes sociais. As imagens — que o Notícias ao Minuto optou por não divulgar devido à violência — mostram o momento em que as duas jovens entram em luta corporal, na Escola Estadual José Chediak.

A estudante que acabou sendo atacada com a tesoura aparece caída no chão, enquanto é agredida com vários socos. Em determinado momento, ela pega a tesoura e ataca a colega que estava por cima, deixando-a com o rosto ensanguentado.

Por vários segundos, ninguém interveio.

Segundo a CNN Brasil, a Polícia Militar foi chamada à escola. A jovem ferida pela tesoura, de 17 anos, foi levada a uma unidade hospitalar, onde ficou internada, mas já recebeu alta.

A outra agressora, de 18 anos, disse que a discussão começou depois que a colega empurrou uma mesa contra ela. Segundo a jovem, já haviam ocorrido desentendimentos anteriores.

Além disso, ela afirmou que era constantemente ameaçada e que os pais já haviam solicitado à escola que tomasse providências. A estudante declarou que pegou a tesoura “para se defender”.

A Secretaria Estadual de Educação divulgou uma nota informando que a escola agiu prontamente para conter a situação. O órgão também afirmou que uma equipe regional do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar acompanha de perto o caso.

“Estão previstas ações de conscientização voltadas à promoção da cultura de paz na escola. Além disso, uma profissional do programa Psicólogos nas Escolas foi designada para prestar atendimento à estudante”, informou a nota, citada pela imprensa brasileira.

