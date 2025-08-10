Notícias ao Minuto
Personal que denunciou assédio em voo da TAAG diz estar sendo atacada

Uma mulher brasileira alegou ter sido alvo de assédio por parte dos tripulantes num voo entre Luanda e São Paulo. Denunciou o caso nas redes sociais e acabou criticada, lamentando as dificuldades das mulheres para denunciar este tipo de situação.

10/08/2025 07:45 ‧ há 40 minutos por Notícias ao Minuto Brasil

Brasil

Angola

A personal trainer Taíssa Batista Tucci, de 30 anos, denunciou que foi vítima de assédio e importunação sexual por parte de tripulantes durante um voo da companhia aérea angolana TAAG Airlines. Nas redes sociais, a brasileira relatou neste sábado (9) que tem sofrido com comentários "maldosos" depois da denúncia.

 

O que aconteceu?

Taíssa afirma ter sido vítima de assédio e importunação sexual por parte de tripulantes da companhia aérea angolana TAAG Airlines declarou. O caso aconteceu no dia 3 de agosto, em um voo de Luanda para São Paulo.

“As luzes estavam baixas e as pessoas dormiam. A equipe de comissários estava perto do banheiro do fundo. Eram três homens e uma mulher”, contou Taíssa Batista Tucci, de 30 anos, nas redes sociais, segundo o portal g1.

A personal trainer disse que pediu licença e passou entre os tripulantes para ir ao banheiro. Quando voltava para o assento, foi abordada por um deles.

“Ele disse que ‘o amigo de trabalho’ estava falando o quanto eu era bonita. Perguntaram se eu era casada, respondi que sim, e disseram: ‘Que pena para o seu marido’. Quando respondi dizendo que era sorte dele, ouvi: ‘Pena que ele precisa dividir’. Rebati dizendo que isso jamais aconteceria. Em seguida, outro disse que, no Brasil, havia uma coisa de que eles não gostavam: a Lei Maria da Penha”, relatou.

A brasileira contou que se sentiu intimidada e, diante de outras “situações constrangedoras” que já havia vivido, não conseguiu “responder”. “Estava com medo, frágil e impotente”, disse.

“Voltei para o meu assento e comecei a chorar. Eu estava frustrada como mulher, estava exposta. Ali eu era vítima de uma cultura do estupro e não tinha ninguém para me ajudar. Até mesmo a comissária que estava perto deles era uma vítima. Imagina conviver com esse tipo de situação diariamente?”, questionou.

A vítima procurou a polícia, enviou uma denúncia à TAAG e também relatou o caso nas redes sociais.

A investigação passou para a responsabilidade da Polícia Federal.

Após a denúncia, a TAAG Airlines respondeu à brasileira e lamentou “profundamente o ocorrido”, pedindo desculpas “pela situação extremamente desconfortável e inaceitável durante o voo”, ressaltando que o “ambiente a bordo deve ser, acima de tudo, seguro e respeitoso para todos os passageiros, independentemente do gênero ou de qualquer outra condição”.

Além disso, a companhia afirmou que encaminhou a “denúncia para as autoridades aéreas competentes e que tomará todas as medidas necessárias para garantir que situações como essa não se repitam”. Ao g1, a empresa confirmou que abriu uma investigação.

Neste sábado, no entanto, Taíssa voltou às redes sociais para denunciar as críticas e comentários negativos que recebeu após relatar o ocorrido.

“Hoje eu entendo exatamente por que tantas mulheres não conseguem falar sobre quando passam por situações como essas ou até piores, porque é muita coisa para lidar. E é difícil. Estou sentindo isso na pele. E me desculpem se um dia vi uma situação e falei que agiria diferente”, declarou no Instagram.

“E, para todos os comentários maldosos, digo que não há nenhum mérito para uma mulher expor uma situação como essa. Pelo contrário, é muito difícil, porque não são apenas as críticas, os julgamentos e os comentários maldosos de vocês. É o nosso próprio julgamento diante do que passamos, diante do que deveríamos ter feito ou deixado de fazer. O nosso julgamento pela nossa fragilidade”, acrescentou.

Embora reconheça que as mulheres são “fortes”, lamenta ter se sentido “frágil” e “indefesa” por não ter conseguido “se defender”.

Por outro lado, Taíssa agradeceu o apoio que recebeu, inclusive da Câmara de Comércio, Turismo, Indústria, Ciência, Tecnologia e Cultura Brasil–Angola.

