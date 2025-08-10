Vídeo forte mostra acidente que matou ex-prefeito em Alagoas

© Reprodução / X

O ex-prefeito de Quebrangulo, Marcelo Lima, de 65 anos, morreu afogado nesta segunda-feira (5) após o caiaque em que estava virar no Rio Paraíba, em Alagoas. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o político momentos antes do acidente, remando com outra pessoa em direção à barragem.

Marcelo, que também era engenheiro agrônomo e teve uma longa trajetória política, estava acompanhado de um homem que não teve a identidade revelada. Nas imagens, os dois aparecem em um caiaque duplo, conversando e remando. Em determinado momento, a embarcação vira e Marcelo não consegue voltar ao caiaque.

Ele foi retirado da água por pessoas que estavam no local e levado a uma unidade de emergência, mas não resistiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate.

Marcelo Lima administrou Quebrangulo por seis mandatos e também presidiu a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas (Adeal).

Nota da Associação dos Municípios Alagoanos

Morreu hoje o ex-prefeito de Quebrangulo, aos 65 anos, Marcelo Lima (MDB), figura central de uma das mais tradicionais famílias da política alagoana, vítima de um acidente em um momento de lazer nas águas do Rio Paraíba. Marcelo se destacou por sua incansável defesa do municipalismo e das causas dos pequenos municípios alagoanos. Voz ativa, era presença marcante na Associação dos Municípios Alagoanos, sempre com posicionamentos firmes contra as desigualdades sociais e luta pela igualdade social e tributária das cidades.

Agrônomo formado pela UFAL, ingressou na vida pública aos 25 anos como prefeito. Exerceu mais cinco mandatos e deixou um grande legado para a população. Durante o exercício de seu mandato, enfrentou crises naturais como as enchentes de 2010 e a pandemia de 2020 — momentos em que atuou com firmeza e empatia, sempre ao lado da comunidade local. Também foi presidente da Adeal onde teve uma passagem marcada por ações de combate à aftosa e estímulo a pequenos produtores rurais.

O presidente da AMA, prefeito Marcelo Beltrão, se posicionou em nome da Entidade ao dizer que: "É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do ex-prefeito Marcelo Lima, uma grande liderança política e um defensor incansável do municipalismo em Alagoas. Marcelo foi mais do que um gestor público — foi um verdadeiro exemplo de compromisso com sua terra e com a causa dos municípios.

Na sua trajetória à frente da prefeitura, mostrou sensibilidade, coragem e responsabilidade. Sempre esteve presente nas lutas em defesa de mais autonomia, respeito e investimentos para as cidades alagoanas. Um homem que acreditava que o desenvolvimento começa nos municípios e que, por isso, não media esforços para buscar melhorias para a sua gente.

Hoje, perdemos um companheiro valoroso, e Alagoas se despede de um grande homem público. Que o legado de Marcelo Lima siga inspirando todos nós a trabalhar com dedicação, seriedade e amor pelo nosso povo."

Prefeitos e prefeitas de várias cidades também se manifestaram nas redes sociais. André de Santana, de Santana do Mundaú, lamentou a perda de “um grande pai de família”. O atual prefeito de Quebrangulo, Manoel Tenório, destacou “o papel importante” de Marcelo na política local. Já Jorge Dantas afirmou que o ex-prefeito “irradiava alegria e sabedoria”. Para Josias Aprígio, de Minador do Negrão, Marcelo foi “um grande gestor, um grande ser humano”.