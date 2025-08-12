Explosão em fábrica deixa feridos e desaparecidos no Paraná

© Facebook/TV fala

12/08/2025 10:12 ‧ há 4 horas por Folhapress com Notícias ao Minuto

(FOLHAPRESS) Oito funcionários de uma fábrica de explosivos na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, estão desaparecidos após uma explosão destruir o imóvel na madrugada desta terça-feira (12). Três vítimas que estavam fora do imóvel foram atendidas com lesões leves.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu às 5h50 na empresa Enaex Brasil, na cidade de Quatro Barras.

A área que explodiu tinha cerca de 25 m² e ficou completamente destruída. No local, formou-se uma cratera, de acordo com os Bombeiros.

A empresa fez o primeiro combate ao incêndio e também isolou a área, segundo os Bombeiros. Informações preliminares recebidas pela corporação indicam que duas pessoas com escoriações conseguiram sair do local da explosão e acionaram o socorro. As causas da explosão ainda serão investigadas.

Explosão em fábrica de explosivos deixa feridos em Curitibahttps://t.co/qdpIs2ML6S pic.twitter.com/UkxEqxDZK8 — Portal Agora 1 (@portalagora1) August 12, 2025

Segundo o Portal Tela, no local encontra-se um equipe de desativação de bombas, sendo que existe o risco de haver novas explosões no local. Estão também cães farejadores a ajudar na busca por sobreviventes.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, está acompanhando a situação e determinou que o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, e o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Antônio Hiller, estivessem presentes nos trabalhos.

Focos de incêndio gerados pela explosão foram controlados, mas a situação continua crítica, refere a mesma fonte. O secretário Teixeira destacou que a prioridade é encontrar possíveis sobreviventes e verificar a presença de mais explosivos. As causas da explosão ainda estão sendo investigadas, e a empresa não divulgou informações sobre a origem do incidente

Leia Também: Incêndio deflagra junto aos Armazéns do Chiado em Lisboa