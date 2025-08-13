PUC-SP abre inscrições para vestibular 2026, com prova antecipada

(FOLHAPRESS) - A PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) abriu nesta quarta-feira (13) as inscrições para o Vestibular de Verão 2026, com prova presencial antecipada para 19 de outubro. A taxa é de R$ 225
O prazo vai até 7 de outubro, exclusivamente pelo site Nucvest. Essa é a primeira vez que a instituição antecipa as datas do vestibular.
No ato da inscrição, o candidato deve escolher entre São Paulo e Sorocaba como local de prova e indicar o curso desejado, entre opções de dez unidades acadêmicas da instituição.
- Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas
- Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde
- Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde
- Faculdade de Ciências Sociais
- Faculdade de Direito
- Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais
- Faculdade de Educação
- Faculdade de Estudos Interdisciplinares
- Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes
- Faculdade de Teologia
A divulgação dos locais de prova será em 15 de outubro. O exame terá início às 14h15, com portões abertos das 13h às 14h. Os candidatos devem chegar com antecedência, pois a entrada será proibida após o fechamento dos portões.
O resultado sai em 5 de novembro, e as matrículas da primeira chamada vão de 5 a 10 do mesmo mês.
O edital e o manual do candidato estão disponíveis no site da Nucvest.
A PUC-SP promove dois vestibulares tradicionais anuais. Além desse, a instituição realiza o Vestibular de Inverno, que ocorreu em junho.
CALENDÁRIO DO VESTIBULAR:
- 07 de outubro: Encerramento das inscrições
- 15 de outubro: Divulgação dos locais de prova
- 19 de outubro: Prova presencial (portões abrem às 13h e fecham às 14h; duração de 4 horas a partir das 14h15)
- 05 de novembro: Divulgação da lista de classificação
- de 05 até 10 de novembro: Matrículas em 1ª chamada