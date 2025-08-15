Chuvas intensas provocam alagamentos e transtornos em três estados do Nordeste

© iStock

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Fortes chuvas atingem cidades do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco desde a noite desta quinta (14). As tempestades, que já duram 12 horas, causaram alagamentos, queda de árvores e lentidão no trânsito.

Existem dois alertas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ativos nesta sexta (15). O primeiro, com grande perigo (chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia), contempla principalmente a mata paraibana (faixa litorânea e áreas próximas à costa) e parte do leste potiguar (Baía Formosa, Canguaretama, Tibau do Sul e Vila Flor).

É nessa área que está localizada a cidade de Cabedelo, a mais afetada da Paraíba, que registrou mais de 170 mm de chuva no bairro Renascer II, de acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Em João Pessoa, o bairro com maior índice foi o Altiplano, que registrou 104,6 mm, de acordo com a Defesa Civil municipal.

O segundo alerta diz respeito a perigo potencial (chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia) e contempla boa parte dos três estados. Em Natal, por exemplo, há registros de alagamentos, pontos intransitáveis e veículos parcialmente submersos.

Em Pernambuco, a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima) emitiu alerta para a Grande Recife para a zona da mata na manhã desta sexta. Conforme a agência, a cidade que mais teve acumulado de chuva nas últimas 24 horas foi Goiana, com 55,3 mm, seguida de Paulista (40 mm), Ilha de Itamaracá (37,6 mm), Olinda (33,2 mm) e Cortês (31,7 mm).

Houve registro de queda de árvore, de um poste e alagamentos.