Brasileira passa mal e diz ter sido largada pela Air France no Senegal

Uma brasileira denunciou nas redes sociais ter sido deixada sem assistência no aeroporto internacional de Dakar, no Senegal, após um voo da Air France que partiu de Paris com destino ao Rio de Janeiro realizar pouso de emergência.

Identificada como Júlia Moraes, arquiteta e artista visual de Belém (PA), ela contou que passou mal durante a viagem, apresentando dores abdominais e nas pernas, vômitos e sangramento. Foi atendida por médicos e medicada com soro, mas retirada da aeronave.

Segundo Júlia, a companhia aérea não forneceu qualquer tipo de apoio. “Fiquei sem comida, sem água e sem passagem de volta. Dormi nas cadeiras do terminal desde o dia 12 de agosto e só consegui falar com minha família pelo Wi-Fi do aeroporto”, relatou.

A família chegou a comprar uma passagem de volta por R$ 15 mil, mas, de acordo com Júlia, o bilhete acabou sendo cancelado após horas de espera sem alimentação. Um segundo voo foi adquirido com destino a Belém. Em suas últimas atualizações, ela informou que já estava em Portugal fazendo conexão para o Brasil.

A arquiteta ainda afirmou que enfrentou dificuldades adicionais porque a Air France não registrou oficialmente sua entrada no Senegal, o que levou a questionamentos da polícia e das autoridades de imigração locais.

A última postagem de Júlia confirma que ela já está segura e em casa.

Foram dias que eu nunca imaginei viver. Medo, dor, insegurança… e a sensação de estar sozinha em um lugar desconhecido, sem saber quando iria voltar pra casa. 4 dias de aflição. Mas, no meio do caos, encontrei pessoas que se tornaram verdadeiros anjos no meu caminho.

Quero agradecer a cada mensagem, a cada oração, a cada energia positiva que me alcançou. Vocês não têm ideia do quanto isso me fortaleceu.

Um agradecimento especial à @jazz_tupinamba , que não mediu esforços para me ajudar, e ao Sr. Suleiman, da Embaixada do Brasil em Dacar, pelo apoio fundamental.

Mas acima de tudo, agradeço a Deus, que me protegeu e colocou pessoas boas ao meu lado quando eu mais precisei. E, principalmente, à MINHA FAMÍLIA, que foi incansável e me trouxe de volta pra casa.