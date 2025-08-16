Gestão Nunes amplia em 2 horas período integral das escolas municipais

© iStock

(FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo ampliou de sete para nove horas diárias a jornada em suas escolas de tempo integral, totalizando 50 horas/aula semanais. A medida foi aprovada pelo Conselho Municipal de Educação e anunciada nesta sexta (15).

O aumento da carga veio com a inserção de mais disciplinas. Agora, a matriz curricular traz matérias como jogos e estratégias de raciocínio lógico, escrita, investigações e inovações, além de reforço em literatura e educação digital.

Segundo a secretaria de educação, o objetivo é oferecer uma formação mais completa, desenvolvendo competências cognitivas, criativas e socioemocionais. Atualmente, 414,1 mil alunos entre os mais de 1 milhão da rede municipal já participam do ensino integral em 444 unidades de ensino.

A gestão Nunes (MDB) segue agora o mesmo modelo do estado de São Paulo, que também oferece sete horas diárias em suas escolas de tempo integral. Na rede estadual, porém, ainda há a opção de sete horas, que pode ocorrer das 7h às 14h ou das 14h15 às 21h15.

O ensino integral cresce exponencialmente em território paulista desde 2023, quando o presidente Lula (PT) sancionou a uma lei de incentivo às escolas de tempo integral.

O texto regulamenta o repasse de recursos e de assistência técnica da União para estados e municípios no intuito de ampliar o número de vagas nessa modalidade de ensino, com uma jornada igual ou superior a sete horas diárias, ou seja, 35 horas semanais.