Prefeito de Macapá agride jornalista com mata-leão durante visita a obra

Antônio Furlan foi filmado segurando pelo pescoço um repórter que o questionava sobre atraso nas obras do Hospital Municipal. A prefeitura alega que o prefeito foi agredido verbalmente, mas jornalistas negam e dizem que sofreram intimidação.

Prefeito de Macapá agride jornalista com mata-leão durante visita a obra

Antônio Furlan foi filmado segurando pelo pescoço um repórter que o questionava sobre atraso nas obras do Hospital Municipal. A prefeitura alega que o prefeito foi agredido verbalmente, mas jornalistas negam e dizem que sofreram intimidação.

18/08/2025 05:23 ‧ há 29 minutos por Notícias ao Minuto

Brasil

Macapá

O prefeito de Macapá, Antônio Paulo de Oliveira Furlan, se envolveu em uma confusão neste domingo (17) durante uma visita às obras do Hospital Municipal, na zona norte da capital. Ele foi gravado agarrando pelo pescoço um integrante de uma equipe de reportagem, em gesto semelhante a um mata-leão, técnica usada em artes marciais. As imagens viralizaram nas redes sociais.

 

O vídeo mostra o momento em que o jornalista Heverson Castro se aproxima do prefeito para questioná-lo sobre o atraso na entrega do hospital, que deveria ter sido concluído em 2023. Ao ouvir a pergunta, Furlan riu, não respondeu e, em seguida, segurou o profissional pelo pescoço. Pessoas presentes intervieram para separar os dois. “O que é isso? Foi uma pergunta normal. É uma falta de respeito”, disse o repórter.

De acordo com a imprensa local, a equipe de reportagem – formada por Castro, Marshal dos Anjos e Iran Froes – acabou detida pela Guarda Municipal após a confusão. Em nota, a prefeitura afirmou que o prefeito e duas servidoras públicas teriam sido “agredidos verbalmente” durante a visita.

“O blogueiro Heverson Castro, acompanhado de outros dois indivíduos, interrompeu a atividade oficial, agrediu verbalmente o prefeito e ainda tentou agredi-lo fisicamente”, diz o comunicado. O texto também ressalta que a prefeitura “não tolera violência, intimidação ou desrespeito que dificultem o trabalho em prol da população” e que “medidas legais cabíveis já estão sendo tomadas”.

A versão foi contestada pelos jornalistas, que negam ter agredido o prefeito ou servidoras. O blogueiro seria crítico da gestão municipal e costuma publicar conteúdos em que questiona as decisões da administração de Antônio Furlan.

Veja o vídeo na galeria acima

