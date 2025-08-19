Notícias ao Minuto
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões

Agência Brasil
19/08/2025 14:00 ‧ há 1 hora por Agência Brasil

Brasil

Mega-Sena

As seis dezenas do concurso 2.903 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

 

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 65 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

