RS identifica mais uma vítima das enchentes de 2024 e confirma 185 mortos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Subiu para 185 o número oficial de mortos em decorrência das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em maio de 2024.

A lista atualizada foi divulgada pela Defesa Civil estadual nesta terça-feira (19), após a identificação de Adriana Maria da Silva, moradora de Cruzeiro do Sul, desaparecida desde 2 de maio do ano passado. Outras 23 pessoas continuam desaparecidas.

A vítima foi identificada por meio de exame de DNA realizado pelo IGP (Instituto-Geral de Perícias), em parceria com a Polícia Civil, no último dia 13. O corpo havia sido localizado em junho de 2024, às margens do rio Taquari, entre Triunfo e General Câmara, mas estava em estado avançado de decomposição, o que impediu outros métodos de reconhecimento.

O cruzamento de dados no Banco de Perfis Genéticos indicou correspondência com material da filha de Adriana, coletado durante a Campanha Nacional de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas em 2024.

Segundo a chefe da Divisão de Genética Forense do IGP, Cecília Fricke Matte, a colaboração dos familiares é fundamental para o trabalho. "Cada perfil doado representa uma chance real de encerrar um ciclo de incerteza e dor", disse.

No mesmo informe, a Defesa Civil retirou da lista de desaparecidos o nome de Adriano Sandaowski, morador de Canoas. Familiares confirmaram às autoridades que ele se mudou para outro estado.

As atualizações ocorrem quase um ano e meio após o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. A enchente histórica atingiu quase todos os municípios do estado, devastou cidades da Região Metropolitana e do Vale do Taquari e deixou milhares de famílias desabrigadas.