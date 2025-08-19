Cavalo tem as patas decepadas por jovem no interior de SP

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga um jovem que usou um facão para decepar as patas de um cavalo em Bananal, no interior de São Paulo.

O episódio ocorreu no sábado (16), quando Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, 21, conhecido como Boiadeiro, participava de uma cavalgada.

O animal teria passado mal, e ele então mutilou as patas do animal. Um amigo de Andrey, identificado como Dalton Oliver, filmou os maus-tratos, e o vídeo foi parar nas redes sociais.

A mãe de Andrey, identificada como Andreia, disse em um vídeo que o filho estava transtornado quando atacou o cavalo.

"O cavalo passou mal, ele desceu do cavalo, tentou prestar os primeiros socorros ao cavalo, tirou a sela, tirou o freio. Fez de tudo para o cavalo ficar bem, mas o cavalo não ficou. O cavalo morreu. Ele ficou transtornado que o cavalo morreu. Ele estava alcoolizado na hora que isso aconteceu. Então, ele perdeu a cabeça. Depois do cavalo morto ele cortou a pata do cavalo como vocês viram na internet", afirmou.

Uma conta no Instagram atribuída a Andrey publicou um pedido de desculpas. "Vocês estão se doendo à toa. O cavalo já estava morto. Me desculpem. Fiz errado, sim, e eu vou pagar pelo que fiz. Estou arrependido mesmo sabendo que não tem volta. Não julguem minha mãe, ela não tem culpa", escreveu.

A mensagem diz que ele estava alcoolizado. "Não estava no meu senso. Só depois do efeito do álcool vim perceber o estrago que tinha feito em minha vida, acabei com tudo que tinha", afirmou.

Dalton, que gravou a mutilação, publicou um vídeo em que disse não ter culpa.

"Eu gravei o vídeo para mostrar que o animal tava caído. Ninguém debochou do animal, ninguém fez nada. Ele [Andrey] só pediu para gravar para o pai dele. Só que, depois disso, infelizmente ele foi e fez isso aí, sem necessidade nenhuma. Eu fiquei sem reação na hora, não soube o que fazer", afirmou.

Ele disse que tudo já foi esclarecido na delegacia. "A gente vai tomar todas as medidas possíveis para que fique tudo certo, que a justiça seja feita pelo caso do animal. Quem me conhece sabe que jamais vou levantar a mão para um bicho. Gosto do animal."

Em nota, a Prefeitura de Bananal afirmou que a violência contra animais é crime e que não será tolerada no município.

"Assim que fomos informados, encaminhamos o caso imediatamente à Delegacia de Polícia e Polícia Ambiental para apuração dos fatos, identificação e punição dos responsáveis."

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que um homem de 21 anos é investigado por praticar abuso contra um animal na área rural de Bananal.

"O investigado e uma testemunha compareceram à delegacia nesta segunda-feira (18), prestaram depoimento e foram liberados. Diligências prosseguem visando o devido esclarecimento dos fatos", afirmou.

O episódio causou comoção entre famosos, como Paolla Oliveira e Ana Castela, que pediram justiça.

A cantora se revoltou com o caso. Ela postou imagem do cavalo, do rosto do suspeito e cobrou punição.

"Tá aí a cara do verme de Bananal que cortou as quatro patas de um cavalo e o deixou na rua agonizando", escreveu, pedindo que os seguidores dessem visibilidade para o caso.

Luisa Mell, conhecida por atuar pela defesa dos animais, publicou a imagem do cavalo mutilado.

"Monstros! Como pode, gente? Pelo amor de Deus! Exigimos punição! Estes covardes têm que pagar! Cortaram as patas de um cavalo, simplesmente pq ele não aguentava mais andar!", escreveu.

Em comentário na publicação de Mell, a atriz Paolla Oliveira também manifestou indignação com o caso.