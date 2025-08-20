Notícias ao Minuto
Procurar

Aviões são PROIBIDOS de voar nestes lugares do Brasil

Além de espaços aéreos em nosso país, Disney e outros monumentos famosos estão nesta lista!

Anterior Seguinte
Galeria

39 Fotos

Notícias ao Minuto

Galeria

© <p>Getty Images</p>

Notícias Ao Minuto Brasil
20/08/2025 21:12 ‧ há 1 hora por Notícias Ao Minuto Brasil

Brasil

Zona de voo proibido

Há uma série de áreas do espaço aéreo onde aeronaves são proibidas de entrar. E isso geralmente inclui tanto aeronaves tripuladas (como aviões e helicópteros) quanto não tripuladas (ou seja, drones). Existem essencialmente dois tipos principais de zonas restritas: as zonas de exclusão aérea e o espaço aéreo proibido. Essas áreas diferem ligeiramente, mas ambas são implementadas para o mesmo efeito.

 

Clique nesta galeria e descubra em quais lugares do mundo as aeronaves são proibidas de entrar. Você vai ficar surpreso em saber onde ficam essas zonas no Brasil!

Leia Também: China mobiliza arsenal avançado para desfile militar

Partilhe a notícia

Recomendados para você