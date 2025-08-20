Aviões são PROIBIDOS de voar nestes lugares do Brasil

© <p>Getty Images</p>

Há uma série de áreas do espaço aéreo onde aeronaves são proibidas de entrar. E isso geralmente inclui tanto aeronaves tripuladas (como aviões e helicópteros) quanto não tripuladas (ou seja, drones). Existem essencialmente dois tipos principais de zonas restritas: as zonas de exclusão aérea e o espaço aéreo proibido. Essas áreas diferem ligeiramente, mas ambas são implementadas para o mesmo efeito.

Clique nesta galeria e descubra em quais lugares do mundo as aeronaves são proibidas de entrar. Você vai ficar surpreso em saber onde ficam essas zonas no Brasil!

