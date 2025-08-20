Curitiba terá espetáculo de Natal inédito da Disney; veja como comprar ingressos

© <p>Getty Images</p>

MATEUS MARTINEZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre os dias 16 a 23 de dezembro, Curitiba deve receber o primeiro evento de natal oficial da Disney no Brasil. É o espetáculo "Disney Celebra: Um Natal Inesquecível", que segundo a companhia foi planejado especialmente para o público brasileiro e terá mais de 30 artistas em cena, além de uma trilha sonora original.

A pré-venda de ingressos, na última segunda (18), esgotou em poucas horas. Já a venda geral está programada para começar nesta quinta (21), a partir das 14h no site da Ticketmaster. Os valores começam em R$ 25 (meia-entrada popular, na arquibancada lateral) e podem chegar a R$ 399 nos melhores assentos. Quem quiser evitar as taxas de conveniência da plataforma deve fazer a compra na bilheteria física oficial, no ParkShopping Barigüi.

No enredo do espetáculo, dois anfitriões têm a missão de embalar sonhos e desejos que chegam a um centro de distribuição. Personagens icônicos da Disney então se unem para garantir que cada desejo se transforme em uma celebração especial.

As apresentações acontecerão no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, que também deve receber experiências gratuitas na área externa. Uma delas é Disney+ Open Air, com exibições de conteúdos da plataforma de streaming. A marca também deve promover ativações temáticas, com cenografia inspirada nos filmes da empresa.

Segundo a vice-presidente de marketing da The Walt Disney Company Brasil, Claudia Neufeld, a ideia de trazer o evento para o Brasil vem do sucesso de apresentações feitos em outros países.

"Levar a magia do Natal da Disney para diferentes partes do mundo é sempre muito especial. No ano passado, tivemos uma experiência incrível com o Festival de Natal em Buenos Aires, que foi um enorme sucesso. Agora, estamos muito felizes em trazer essa celebração inédita para o Brasil", diz a executiva.

