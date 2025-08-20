Para preparar agenda: feriados nacionais em 2026 vão permitir mais emendas

© Reuters

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O calendário de feriados nacionais em 2026 vai contar com 10 datas. Diferente deste ano, haverá mais margem para emendas para quem desejar aproveitar o momento de descanso com viagens.

A maioria dos feriados nacionais cairá em dias de semana. A exceção será o dia 15 de novembro, que celebra a Proclamação da República, e será em um domingo.

Serão quatro feriados nacionais na sexta-feira em 2026. E mais três feriados vão cair na segunda-feira -o que pode render folgas estendidas para os trabalhadores.

Alguns pontos facultativos também vão proporcionar possíveis emendas. Na lista, pode-se incluir o Carnaval (16 a 18 de fevereiro) e o Corpus Christi (4 de junho, quinta-feira).

FERIADOS NACIONAIS EM 2026

01/01 - Confraternização universal (quinta-feira)

03/04 - Sexta-feira Santa (sexta-feira)

21/04 -Tiradentes (terça-feira)

01/05 - Dia do Trabalho (sexta-feira)

07/09 - Independência do Brasil (segunda-feira)

12/10 - Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

02/11 - Finados (segunda-feira)

15/11 - Proclamação da República (domingo)

20/11 - Dia de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira)

25/12 - Natal (sexta-feira)

FERIADOS E EMENDAS EM 2025

O segundo semestre deste ano terá mais duas oportunidades de feriados prolongados. As datas para possíveis descanso são:

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - 20 de novembro (quinta-feira)

Natal - 25 de dezembro (quinta-feira)

Outros feriados nacionais vão cair em fins de semana. Ao todo serão quatro datas:

Independência do Brasil - 7 de setembro (domingo)

Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro (domingo)

Finados - 2 de novembro (domingo)

Proclamação da República - 15 de novembro (sábado)

A decisão pela concessão ou não da emenda aos trabalhadores fica a critério da empresa. A legislação trabalhista não estabelece a obrigatoriedade de o empregador conceder folga para prolongação de um feriado.