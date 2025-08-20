Avião da Força Aérea dos EUA que pousou no Brasil é usado pela CIA

© Getty Images

ANGELA CELESTE

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos que pousou em dois aeroportos brasileiros é normalmente usada por agentes da CIA (Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos).

Na tarde desta terça-feira (19), o avião pousou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e logo após seguiu para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O avião com a fuselagem toda branca e sem identificação é usado em crises internacionais e missões secretas. A aeronave costuma transportar equipes de ação rápida do Departamento de Estado, diplomatas, militares de elite e agentes da CIA (Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos).

Aeronave misteriosa da Força Aérea dos EUA pousa em Guarulhos Conforme a concessionária que administra o aeroporto, GRU Airport, a chegada foi autorizada pelo Ministério da Defesa. "A GRU Airport confirma o pouso da aeronave em questão na noite de terça-feira, com autorização do Ministério da Defesa." Estadao Conteudo | 14:00 - 20/08/2025

Porém, Embaixada dos Estados Unidos no Brasil disse que avião estava em "missão diplomática". Em resposta ao UOL, a assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos afirmou que o avião "ofereceu apoio logístico à missão diplomática do país" e que a chegada "foi autorizada pelas autoridades brasileiras competentes."

Aeronave pousou em Porto Alegre às 17h13 desta terça-feira, vinda de San Juan, em Porto Rico. O trajeto do avião começou na segunda-feira na Base Aérea de McGuire, em Nova Jersey, com escalas em Tampa, na Flórida, e em San Juan antes de vir para o Brasil, de acordo com as informações da Flight Radar.

Após pousar em Porto Alegre, o avião decolou por volta das 19h52 e pousou horas depois no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde permanece na manhã desta quarta-feira (20). Em nota, a GRU Airport, concessionária de Guarulhos, confirma o pouso da aeronave em questão na noite desta terça-feira, com autorização do Ministério da Defesa.

Não foi divulgado oficialmente o motivo da escala no Brasil, apesar de ter autorização do Ministério da Defesa brasileiro. A GRU Airport informou ainda que a operação ocorreu normalmente e sem problemas.

Avião é uma versão militar do Boeing 757-200, usada para transportar autoridades dos EUA, como o presidente, vice-presidente, líderes militares e membros do gabinete. A aeronave leva até 45 passageiros e pode voar até 5,5 mil milhas náuticas sem precisar reabastecer.

DEPUTADOS EXIGEM INFORMAÇÕES SOBRE AERONAVE

Grupo de três deputados pediu nesta quarta-feira que os ministérios da Defesa e dos Portos e Aeroportos expliquem por que a aeronave entrou no espaço aéreo brasileiro. O pedido é dos deputados federais do PSOL Fernanda Melchionna, Sâmia Bomfim e Glauber Braga.

Os documentos exigem informações quanto a:



Justificativa oficial para a autorização de entrada da aeronave em espaço aéreo brasileiro;

Se houve solicitação formal do governo norte-americano para tal operação;

Natureza da missão da aeronave;

Quem eram os ocupantes da aeronave e qual a sua identificação oficial;

Se houve transporte ou desembarque de carga ou equipamentos.



"Diante da escalada de tensões entre Brasil e EUA resultantes dos sucessivos ataques imperialistas à soberania brasileira, não podemos aceitar que uma aeronave militar estadunidense invada o espaço aéreo brasileiro sem os devidos protocolos legais ou transparência pública", disse Fernanda Melchionna.

Os ministérios têm até 30 dias para responder aos requerimentos.

Leia Também: Com recorde de inscritos, leilão de áreas do pré-sal em dezembro terá sete blocos