Professora agride aluno de 4 anos com pilha de livros no RS; vídeo

© Reprodução / X

Uma professora de um colégio particular em Caxias do Sul (RS) está sendo investigada por maus-tratos após agredir um aluno de quatro anos na cabeça com uma pilha de livros. O caso aconteceu na última segunda-feira (18), na escola Xodó da Vovó, e passou a ser apurado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da cidade nesta quarta-feira (20).

O episódio foi registrado em vídeo e circula nas redes sociais. Nas imagens, a educadora — que não teve a identidade revelada — aparece visivelmente irritada ao falar com a turma. Em seguida, atinge um dos alunos com os livros. A criança chora e, logo depois, é retirada da sala.

A agressão resultou em lesões. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Thalita Andrich, o menino sofreu ferimentos na boca e precisou de atendimento médico. Ele passou por exame pericial de lesão corporal e foi levado ao Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil (CRAI). A família também o encaminhou a um dentista particular, que constatou um “afrouxamento” dos dentes, além de outros impactos decorrentes da violência. O resultado oficial do laudo deve ser divulgado nos próximos dias.

🇧🇷 Brasil l Professora é demitida após agredir um aluno de 4 anos em Caxias do Sul (RS). pic.twitter.com/v5kp4TZznm — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) August 20, 2025

Segundo a Polícia Civil, dois boletins de ocorrência foram registrados ainda na segunda-feira: um pela família do menino e outro pela própria escola. A partir deles, foi instaurado inquérito policial para apurar a conduta da professora.

“Testemunhas começaram a ser ouvidas hoje, incluindo familiares da vítima e pessoas ligadas à escola”, afirmou a delegada Thalita Andrich. A professora deve prestar depoimento nos próximos dias.

As denúncias contra a educadora, no entanto, não se restringem a esse episódio. Desde que o caso veio à tona, outras duas famílias registraram boletins de ocorrência por maus-tratos envolvendo a mesma profissional. A polícia não detalhou os novos relatos, mas confirmou que eles também serão incluídos na investigação.

A direção da escola Xodó da Vovó foi procurada para comentar o caso, mas não respondeu até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. A reportagem também não conseguiu contato com os familiares do menino nem com a professora investigada.

A Polícia Civil reforçou que o inquérito vai reunir laudos médicos, depoimentos e demais provas para concluir se houve crime de maus-tratos. Caso a responsabilidade da professora seja confirmada, ela poderá responder judicialmente.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais após a divulgação do vídeo. Internautas manifestaram indignação com a agressão registrada em sala de aula e cobraram providências da escola e das autoridades.

As investigações continuam em andamento, enquanto a Polícia Civil aguarda os resultados periciais para avançar no processo.

Leia Também: Plataformas devem remover propagandas de cigarros eletrônicos em 48h