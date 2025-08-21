Notícias ao Minuto
Procurar

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

A Mega-Sena concurso 2.904 será sorteada neste sábado (24), às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h em lotéricas ou online pelo site da Caixa

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

© Shutterstock

Agência Brasil
21/08/2025 10:00 ‧ há 1 hora por Agência Brasil

Brasil

Mega-Sena

As seis dezenas do concurso 2.904 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

 

O prêmio da faixa principal está estimado pela Loterias Caixa em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Buscador do Google com inteligência artificial chega ao Brasil nas próximas semanas

Buscador do Google com inteligência artificial chega ao Brasil nas próximas semanas

O recurso lembra os robôs de conversação como o ChatGPT, da OpenAI, e o próprio Gemini do Google, ao se propor a oferecer respostas a perguntas mais complexas usando linguagem natural, em um texto corrido, e agora inserindo as tradicionais sugestões de sites ao longo da resposta

Folhapress | 07:20 - 21/08/2025

 

Partilhe a notícia

Recomendados para você