Homem abandona cachorro no aeroporto de Florianópolis e é preso ao chegar a Brasília

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (20) por abandono de cão após desembarcar de um voo em Brasília. A viagem dele partiu do Aeroporto Internacional de Florianópolis, onde ele deixou o cachorro, na área do estacionamento.

O nome dele não foi divulgado pela Polícia Civil de Santa Catarina, que investiga o caso.

De acordo com os policiais catarinenses, o homem não conseguiu embarcar com o cachorro em Florianópolis e abandonou o animal para pegar o voo sozinho.

Imagens de câmeras de segurança instaladas no aeroporto em Florianópolis mostram o homem deixando o cachorro dentro de uma caixa de transporte, entre dois carros estacionados.

O nome da companhia aérea e as razões que impediram o transporte do cão não foram divulgados.

O homem mora em Manaus e voltava para a capital amazonense em um voo com conexão em Brasília, onde acabou preso em flagrante por maus-tratos a animal (abandono de cão).

A prisão do homem, na noite de quarta, foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal a pedido da Polícia Civil de Santa Catarina.

O cachorro tem cinco meses de vida e foi adotado por um funcionário do aeroporto de Florianópolis após o episódio.