Notícias ao Minuto
Procurar

Homem abandona cachorro no aeroporto de Florianópolis e é preso ao chegar a Brasília

Cachorro de 5 meses de vida foi abandonado no estacionamento de um aeroporto em Florianópolis, nesta quarta-feira (20) Divulgação/PC-SC

Homem abandona cachorro no aeroporto de Florianópolis e é preso ao chegar a Brasília

© Secom

Folhapress
21/08/2025 22:11 ‧ há 1 hora por Folhapress

Brasil

Justiça

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (20) por abandono de cão após desembarcar de um voo em Brasília. A viagem dele partiu do Aeroporto Internacional de Florianópolis, onde ele deixou o cachorro, na área do estacionamento.

 

O nome dele não foi divulgado pela Polícia Civil de Santa Catarina, que investiga o caso.

De acordo com os policiais catarinenses, o homem não conseguiu embarcar com o cachorro em Florianópolis e abandonou o animal para pegar o voo sozinho.

Imagens de câmeras de segurança instaladas no aeroporto em Florianópolis mostram o homem deixando o cachorro dentro de uma caixa de transporte, entre dois carros estacionados.

O nome da companhia aérea e as razões que impediram o transporte do cão não foram divulgados.

O homem mora em Manaus e voltava para a capital amazonense em um voo com conexão em Brasília, onde acabou preso em flagrante por maus-tratos a animal (abandono de cão).

A prisão do homem, na noite de quarta, foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal a pedido da Polícia Civil de Santa Catarina.

O cachorro tem cinco meses de vida e foi adotado por um funcionário do aeroporto de Florianópolis após o episódio.

CFM defende exame obrigatório para exercício da medicina

CFM defende exame obrigatório para exercício da medicina

Um projeto de lei para criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina está em tramitação no Senado desde 2024

Folhapress | 19:48 - 21/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você