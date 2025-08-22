RS enfrenta chuva intensa, granizo e ventos de 90 km/h

© iStock

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Após dias de sol, o tempo virou no Rio Grande do Sul.O estado registrou chuva, granizo e rajadas de vento de até 90km/h nesta sexta-feira (22).

Há possibilidade de fenômenos raros, como tornado e microexplosão, segundo a Climatempo Meteorologia. A tendência é de que a instabilidade persista durante o sábado (23).

As instabilidades devem avançar para Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul no domingo (24).

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, os eventos estão associados a um sistema de baixa pressão e a passagem de uma frente fria.

Segundo a pasta, os acumulados variam entre 30 mm/dia e 80 mm/dia, mas podem superar 100 mm/dia nas regiões da campanha, costa doce, sul e litoral sul.

No norte do estado, o tempo deve seguir estável na maior parte do dia.