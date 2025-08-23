Jovem morre por reação alérgica em tomografia com contraste em SC

© Reprodução / Redes Sociais

Uma jovem de 22 anos morreu na quarta-feira, após sofrer um choque anafilático durante a realização de uma tomografia com contraste em um hospital de Rio do Sul, em Santa Catarina.

De acordo com o site g1, que ouviu a tia da jovem, Letícia Paul teria tido uma reação alérgica grave ao contraste e precisou ser entubada depois do exame. Menos de 24 horas depois, ela não resistiu e morreu.

A tia de Letícia contou que a jovem tinha problemas nos rins e na bexiga e que havia ido fazer um exame de rotina, como costumava acontecer.

O hospital, por sua vez, lamentou a morte e prestou solidariedade à família.

"Aproveitamos para reafirmar nosso compromisso com a ética, a transparência e a segurança assistencial, destacando que todos os procedimentos são conduzidos em conformidade com os protocolos clínicos recomendados", disse a instituição em comunicado.

Recém-formada em Direito, Letícia Paul é descrita por familiares como uma pessoa “amável” e que gostava de estar cercada de amigos.

"Ela era uma menina vibrante, de personalidade forte. Amava o Direito, era muito estudiosa. Sonhava alto, e tenho certeza de que seria um nome conhecido no meio jurídico", disse a tia.

O que é o contraste?

Segundo um médico ouvido pelo g1, os contrastes são substâncias químicas utilizadas em exames como ressonância, tomografia ou radiografia — sempre com indicação médica — com o objetivo de realçar áreas específicas do corpo.

O especialista destacou que o método é seguro e que há estudos que comprovam sua eficácia no diagnóstico por imagem. Já as reações ao uso dessas substâncias podem acontecer, mas são consideradas raras.

O que é um choque anafilático?

De acordo com informações do site da CUF, a “anafilaxia é uma resposta alérgica grave e com risco de vida, que pode causar edema (inchaço), urticária, queda súbita da pressão arterial, falta de ar, dificuldade para engolir, perda de consciência ou até mesmo morte, se não for tratada imediatamente”.

Leia Também: Alpinista italiano morre a tentar ajudar amiga presa a 7.000m de altitude