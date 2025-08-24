Motociclista morre após atropelar oito alunos no Paraná

© ShutterStock

Um motociclista de 37 anos morreu após furar um bloqueio e atropelar estudantes que participavam da marcha anual do Colégio da Polícia Militar do Paraná, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (22), na Rua Sebastiana Santana Fraga, no bairro Guatupê.

O evento, tradicional na instituição, reunia cerca de 200 alunos, que caminhavam acompanhados de viaturas da Polícia Militar quando foram surpreendidos pelo veículo. Segundo a corporação, oito estudantes ficaram feridos. Dois deles sofreram fraturas e precisaram ser encaminhados a hospitais da região. Os demais tiveram escoriações e receberam atendimento no local.

Após atingir o grupo, o motociclista perdeu o controle do veículo, bateu contra uma estrutura de concreto e morreu na hora. A Polícia Militar informou que o homem não possuía antecedentes criminais e que a motocicleta estava regularizada.

Imagens feitas por moradores mostram o momento em que os estudantes participavam da marcha pouco antes do atropelamento. A cena gerou correria e pânico entre alunos e familiares que acompanhavam o evento.

A corporação lamentou o ocorrido em nota oficial e disse ter prestado apoio às vítimas e seus familiares. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

A marcha do Colégio da Polícia Militar é realizada anualmente e faz parte das atividades de rotina da instituição, que reúne alunos em formação cívica e militar. Apesar da presença de viaturas no acompanhamento do grupo, o motociclista conseguiu romper o bloqueio, avançar sobre os estudantes e causar o acidente.

O caso é investigado pelas autoridades locais, que devem analisar imagens de câmeras da região e ouvir testemunhas para esclarecer o que motivou o motociclista a ultrapassar a barreira de segurança.

