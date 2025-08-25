Unesp abre pedidos de isenção do vestibular 2026 na segunda; saiba tudo sobre a seleção

© Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) abre nesta segunda-feira (25) o prazo para pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição do Vestibular 2026. Os candidatos podem solicitar os benefícios até 31 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. O valor integral da taxa é de R$ 210.

As inscrições para o vestibular estarão abertas de 4 de setembro a 8 de outubro. A primeira fase será aplicada em 2 de novembro, e a segunda, nos dias 7 e 8 de dezembro. A seleção oferece 5.867 vagas em 136 cursos, distribuídos em 24 cidades paulistas.

Têm direito à isenção integral candidatos de baixa renda cadastrados no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, mediante indicação do NIS (Número de Identificação Social). Também podem pedir o benefício estudantes que concluíram ou concluirão até 3 de fevereiro de 2026 o ensino médio em escola pública, EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou em escola privada com bolsa integral, desde que tenham renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa e residam em São Paulo ou estudem em instituição localizada no estado.

O resultado dos pedidos de isenção será divulgado em 22 de setembro. A aprovação já garante a inscrição automática no vestibular. Quem não for contemplado poderá pagar a taxa normalmente.

A redução de 50% da taxa pode ser solicitada por estudantes do ensino médio, da EJA ou de cursinhos pré-vestibulares que tenham renda mensal inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados – neste caso, é preciso comprovar a situação com documentos como rescisão do último contrato de trabalho ou recibos de seguro-desemprego. O prazo para o pedido vai até 31 de agosto, com resultado previsto para 22 de setembro.

Além disso, há desconto automático de 75% para todos os alunos do último ano da rede pública paulista (Secretaria da Educação e Centro Paula Souza). Esse benefício deve ser solicitado durante o período de inscrições, de 4 de setembro a 8 de outubro.

Do total de vagas, 2.501 são destinadas ao SRVEBP (Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública). Dentro desse grupo, 869 são para candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (SRVEBP+PPI). A universidade exige comprovação por histórico escolar e, no caso de autodeclarações raciais, há procedimento de averiguação.

As demais 3.366 vagas são oferecidas pelo Sistema Universal, aberto a todos os inscritos.

Outras 729 vagas serão preenchidas por meio do Enem e 934 pelo Provão Paulista, voltado a alunos de escolas públicas estaduais.

Vagas e cursos por cidade

Cidade Vagas Cursos

- Araçatuba 112 Medicina Veterinária, Odontologia

- Araraquara 678 Administração Pública, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Eng. de Bioprocessos e Biotecnologia, Eng. Química, Farmácia, Letras, Odontologia, Pedagogia, Química

- Assis 309 Ciências Biológicas, Eng. de Bioprocessos e Biotecnologia, História, Letras, Psicologia

- Bauru 899 Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Comunicação (Rádio, TV e Internet), Design, Educação Física, Eng. Civil, Eng. Produção, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica, Física, Jornalismo, Matemática, Meteorologia, Pedagogia, Psicologia, Química, Relações Públicas, Sistemas de Informação

- Botucatu 478 Ciências Biológicas, Ciências Biomédicas, Enfermagem, Eng. Agronômica, Eng. de Bioprocessos e Biotecnologia, Eng. Florestal, Física Médica, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Zootecnia

- Dracena 62 Eng. Agronômica, Zootecnia

- Franca 328 Direito, História, Relações Internacionais, Serviço Social

- Guaratinguetá 243 Eng. Civil, Eng. de Materiais, Eng. de Produção, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica, Física, Matemática

- Ilha Solteira 234 Ciências Biológicas, Eng. Agronômica, Eng. Civil, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica, Física, Matemática, Zootecnia

- Itapeva 58 Eng. de Produção, Eng. Industrial (Madeira)

- Jaboticabal 224 Administração, Ciências Biológicas, Eng. Agronômica, Medicina Veterinária, Zootecnia

- Marília 351 Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais, Filosofia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Pedagogia, Relações Internacionais, Terapia Ocupacional

- Ourinhos 46 Geografia Presidente Prudente 461 Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Educação Física, Eng. Ambiental, Eng. Cartográfica e de Agrimensura, Estatística, Física, Fisioterapia, Geografia, Matemática, Pedagogia, Química

- Registro 56 Eng. Agronômica, Eng. de Pesca

- Rio Claro 373 Ciências da Computação, Ciências Biológicas, Ecologia, Educação Física, Eng. Ambiental, Física, Geografia, Geologia, Matemática, Pedagogia

- Rosana 50 Eng. de Energia, Turismo

- São João da Boa Vista 62 Eng. Aeronáutica, Eng. Eletrônica e de Telecomunicações

- São José do Rio Preto 344 Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Eng. de Alimentos, Física, Letras, Letras - Tradução, Matemática, Pedagogia, Química

- São José dos Campos 96 Eng. Ambiental, Odontologia São Paulo 185 Artes Cênicas, Arte-Teatro, Artes Visuais, Música (Bacharelado e Licenciatura)

- São Vicente 64 Ciências Biológicas

- Sorocaba 64 Eng. Ambiental, Eng. de Controle e Automação

- Tupã 90 Administração, Eng. de Biossistemas

CALENDÁRIO UNESP 2026

- Pedidos de isenção e redução da taxa: 25 a 31 de agosto de 2025

- Resultado da isenção/redução: 22 de setembro de 2025

- Período de recursos (isenção/redução): 22 e 23 de setembro de 2025

- Inscrições (com ou sem subsídio): 4 de setembro a 8 de outubro de 2025

- Divulgação do local de prova (1ª fase): a partir de 24 de outubro de 2025

- 1ª fase (Conhecimentos Gerais): 2 de novembro de 2025

- Resultado da 1ª fase e convocação da 2ª: 28 de novembro de 2025

- Provas de habilidades específicas:

16 a 22 de dezembro de 2025 (Instituto de Artes - São Paulo)

21 de dezembro de 2025 (Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação - Bauru)

2ª fase:

7 de dezembro de 2025 - Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática

8 de dezembro de 2025 - Linguagens e Redação

Resultado final:

30 de janeiro de 2026