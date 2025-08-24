Queda de balão provoca incêndio em galpão em Santo André; vídeo

© Reprodução/Instagram/@santoandre.news

CRISTINA CAMARGO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A queda de um balão provocou um incêndio na noite deste sábado (23) em um galpão de móveis localizado no bairro Campestre, em Santo André, região metropolitana de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 14 viaturas foram enviadas ao local e o fogo, que começou por volta das 22h, foi controlado no início da madrugada deste domingo (24).

Ninguém ficou ferido e as chamas foram apagadas com a ajuda de funcionários de uma empresa localizada na região.

Incêndio em galpão em Santo André após queda de balão Leitor A imagem mostra um incêndio em uma área urbana à noite. Chamas intensas e fumaça densa se elevam de um edifício, iluminando a cena com uma luz laranja brilhante. Antes do incêndio, moradores de Santo André registraram, em vídeos e fotos, a presença de vários balões sobrevoando a cidade ao mesmo tempo.

"Eu contei nove. Gente, é muito balão", disse um dos moradores.

No dia 14, equipes da Polícia Militar Ambiental, com apoio do Ministério Público, fecharam duas fábricas clandestinas de balões na zona leste de São Paulo.

Os policiais apreenderam 88 balões, sendo 13 de grandes proporções, além de 372 artefatos explosivos, estruturas metálicas, papel de seda, bandeiras, antenas, pó de vidro para cerol e estopa.

As fábricas foram localizadas após a polícia receber uma denúncia anônima. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Vila Industrial, Vila Bancária e Recanto Verde do Sol.

A fabricação, transporte e soltura de balões são ações criminosas previstas na Lei de Crimes Ambientais. A pena pode chegar a três anos de detenção, além de multas.