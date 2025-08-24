Chuvas deixam mais de 500 desalojados no Rio Grande do Sul

© <p>Getty Images</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Chuvas intensas que atingem o Rio Grande do Sul desde quinta-feira (21) deixaram 534 desalojados e 27 desabrigados, segundo a Defesa Civil gaúcha.

Ao menos 39 municípios do interior gaúcho reportaram danos. O mais atingido é São Lourenço do Sul, onde o arroio São Lourenço saiu do leito normal e afetou residências, deixando 500 desalojados e 23 desabrigados, e São José do Norte, com 24 desalojados. Os dois municípios ficam à margem da lagoa dos Patos.

Os dados foram atualizados neste domingo (24) pela Defesa Civil.

A entrega da Chama Crioula, celebração tradicional em memória da Guerra dos Farrapos (1835-1845), ocorreu em um pavilhão coberto de São Lourenço do Sul por conta das chuvas deste sábado (23). Parte da cidade segue alagada, e a prefeitura publicou nas redes sociais alertas para o risco de contaminação por leptospirose.

O governador Eduardo Leite (PSD) afirmou nas redes sociais que conversou com o prefeito de São Lourenço do Sul, Zelmute Marten (PT).

"Já determinei às secretarias as primeiras ações, como distribuição de água potável, cestas básicas e kits de higiene, bem como medicamentos básicos, kits de primeiros socorros", escreveu Leite no X.

Em Canguçu, casas ficaram destelhadas, ruas foram alagadas e houve danos em pontes. Quatro pessoas estão desalojadas. Em Camaquã a prefeitura abriu o asfalto da rodovia ERS-350 para escoamento da água.

Em Vila Nova do Sul, o nível do arroio Vossoroca subiu e o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) interditou uma ponte na BR-290.

Também choveu forte em Porto Alegre no sábado. Neste domingo, segundo a Defesa Civil, a chuva deve se concentrar no norte e nordeste do estado.

Leia Também: Imigrante brasileira é detida de forma brusca por agentes da imigração nos EUA