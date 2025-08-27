Lula pede a Haddad cálculo sobre tarifa zero ou simbólica de ônibus para domingos e feriados

© Getty

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cálculos para a implantação de tarifa zero ou simbólica para tarifas de ônibus no país.

Na reunião ministerial desta terça-feira (26), Lula questionou sobre a possibilidade de o transporte gratuito, ou com valor simbólico, ser implementado de início aos domingos e feriados.

Aos ministros, o presidente teria reconhecido as dificuldades orçamentárias para implementação da proposta. Mas disse que não sossegaria até ver os cálculos na ponta do lápis. A intenção é garantir a locomoção de quem não tem dinheiro para pagamento de passagem.

Na reunião, o petista citou o programa Tarifa Zero de Maricá, cidade do Rio de Janeiro onde há gratuidade de passagens de ônibus ou vans desde 2014. O município é comandado pelo PT há 16 anos.

O presidente também fez menção à experiência de Campinas, na década de 1990, durante a gestão do amigo Jacó Bittar, morto em 2022. O município também adotou programa de redução tarifária aos domingos.

Na reunião, Lula relatou ter conversado sobre a possibilidade de implantação do programa durante uma viagem ao lado do ex-secretário de Comunicação do PT e hoje vice-presidente do partido, Jilmar Tatto.

Entusiasta da proposta, Tatto teria apresentado a Lula números sobre o uso do vale-transporte no Brasil. Concedido pelas empresas a funcionários graças a isenções no Imposto de Renda, o benefício só atenderia diretamente a uma pequena parcela dos trabalhadores.

Lula se interessou pela sugestão, que agradaria às empresas de ônibus. Mas sua implementação depende de viabilidade orçamentária. Participantes da reunião ressaltam que Lula deixou claro que a proposta é incipiente, embora goste dela.

Em São Paulo, a prefeitura lançou em dezembro de 2023 o programa Domingão Tarifa Zero, que também vale para alguns feriados. Até março deste ano, a gestão Ricardo Nunes (MDB) computava 202 milhões de viagens gratuitas com a medida.

O programa é uma das principais marcas de Nunes, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A iniciativa foi bastante explorada na campanha municipal do ano passado, quando ele foi reeleito no segundo turno contra Guilherme Boulos (PSOL).