Bebês são transferidos após registro de piolho de pombo em UTI neonatal em Belo Horizonte

© iStock

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Pacientes da UTI neonatal do Hospital das Clínicas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), em Belo Horizonte, tiveram de ser transferidos para outra área da unidade após um foco de piolhos de pombos ser registrado na terça-feira (26).

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), gestora da unidade, afirmou que o episódio foi pontual em uma área que não era ocupada pelos bebês e que nenhum deles foi infectado.

"Como ação adicional de segurança, os pacientes foram transferidos provisoriamente para outra área física dentro do hospital, onde continuam a receber toda assistência e cuidados", diz a administração, em nota.

A UTI neonatal passou por dedetização na terça e a expectativa é que os bebês voltem para o local nesta quinta-feira (28).

A Ebserh diz que intensificou a frequência da higienização de toda a unidade e o reforço de barreiras físicas para impedir a aproximação de aves, além da orientação a colaboradores e familiares sobre cuidados preventivos.

A gestão também avalia a contratação do serviço de falcoaria, também adotado em outros hospitais no município, como Santa Casa e João 23.

O serviço consiste no uso de aves de rapina como falcões e gaviões para afugentar aves indesejadas, especialmente pombos.

A administradora do Hospital das Clínicas afirmou que tem observado acúmulo de restos de alimentos e resíduos nas ruas do entorno do hospital nos últimos meses.

Procurada, a Prefeitura de Belo Horizonte, responsável pelo serviço de limpeza urbana, não respondeu até a publicação da reportagem.

Leia Também: Vacina do HPV avança no público-alvo, mas precisa resgatar mais velhos