Governo anuncia convênio com três hospitais privados e filantrópicos no Nordeste e Sudeste

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (29) a adesão de três hospitais privados e filantrópicos ao programa de atendimento a pacientes do SUS. As unidades de saúde estão localizadas nos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. Nenhuma instituição das regiões Centro-Oeste, Norte ou Sul foi contemplada ainda.

A ação faz parte do programa Agora Tem Especialistas. As unidades de saúde atenderão os pacientes do SUS com o objetivo de reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Em troca, receberão créditos financeiros para abatimentos de dívidas federais.

O Ministério da Saúde diz que analisa o pedido de adesão de 130 hospitais e que os demais estados devem ser contemplados em breve. Regiões que não tiverem convênios receberão mais investimentos em contratação e treinamento. Carretas de atendimento também serão destinadas a locais sem estrutura.

"O programa chegará com investimentos e estratégias diferentes para cada estado. Em regiões que não têm hospitais privados para abaterem dívidas, a maior parte do investimento vai ser direto do Ministério da Saúde, em parceria com o estado e o município", diz o ministro Alexandre Padilha.

As instituições que aderiram até o momento foram a Maternidade São Francisco (RJ), a Santa Casa de Misericórdia do Recife (PE) e a Santa Casa de Misericórdia de Sobral (CE).

O ministro também anunciou o destino de R$ 142,3 milhões para a aquisição de equipamentos para tratamento de câncer em 10 estados. O Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) selecionou as instituições contempladas.

Treze aceleradores lineares serão destinados aos estados de Pernambuco, Goiás, Paraíba, Ceará, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná; e três tomógrafos para Rio de Janeiro, Ceará e São Paulo. Esses equipamentos começarão a funcionar a partir do ano que vem, segundo o ministério.