Paciente entra em coma após receber ácido durante hemodiálise em clínica do RJ

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS - Um paciente de 29 anos está em coma induzido e em estado gravíssimo após receber ácido peracético durante uma sessão de hemodiálise em uma clínica conveniada ao SUS em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Bruno Rodrigues Ventura dos Santos fazia tratamento há cerca de um ano na Clínica de Hemodiálise Nice, localizada no bairro São Miguel, onde o caso ocorreu no dia 20 de agosto.

A Folha de S.Paulo tentou contato com a clínica, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

A família registrou o caso na Polícia Civil como lesão corporal. As circunstâncias do erro são investigadas pelas autoridades de saúde e pela polícia.

De acordo com o pai, Márcio Luiz Alves dos Santos, Bruno realizava as sessões de hemodiálise três vezes por semana e, apesar da condição, levava uma vida considerada ativa. "Se você visse meu filho na rua, não diria que ele faz hemodiálise", contou. Antes do agravamento da saúde, Bruno trabalhava como entregador, mas estava afastado pelo INSS e recebia auxílio-doença.

No dia do incidente, a família chegou à unidade por volta das 6h30. Uma hora depois, percebeu movimentação incomum no espaço, mas não recebeu informações. "Havia uma correria, chegaram ambulâncias do Samu e dos bombeiros. Só depois vimos que o paciente socorrido era meu filho, já entubado, sangrando e inchado", relatou o pai.

Segundo Márcio, o médico da clínica comunicou que Bruno havia sido exposto ao ácido peracético. A substância é um desinfetante de alta toxicidade e não pode entrar em contato com o organismo humano. "Ele precisou ser entubado na hora. Hoje está em coma, com lesão cerebral que os médicos ainda não conseguem avaliar, porque nunca tinham visto algo assim acontecer", afirmou.

Bruno está internado no CTI do Pronto-Socorro Central de São Gonçalo, em estado gravíssimo. O histórico de admissão do paciente, que consta no laudo médico, confirma que Bruno deu entrada na unidade de saúde em caráter de urgência após um "episódio secundário à infusão acidental de ácido peracético na clínica de origem".

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo afirmou que a clínica é credenciada para atendimentos de alta complexidade pelo SUS e recebia pacientes encaminhados por meio do Sistema Estadual de Regulação. A pasta destacou que a fiscalização da unidade cabe à Vigilância Sanitária estadual, já notificada do caso.

Já a Secretaria de Estado de Saúde do Rio afirmou que iniciou investigação e que equipes da Vigilância Sanitária estiveram no local na quarta-feira (27). Segundo a secretaria, as licenças sanitárias estavam regulares. "A análise do caso está sendo realizada de forma minuciosa para que os fatos sejam esclarecidos e as medidas cabíveis sejam adotadas rapidamente", disse em nota.

A Polícia Civil disse que o caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo), que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da intoxicação.