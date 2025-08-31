Incêndio em casa de reabilitação para dependentes deixa cinco mortos no DF

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos no Distrito Federal deixou cinco pessoas mortas.

Fogo começou na madrugada deste domingo (31), local que fica na área rural do Boqueirão, na região do Paranoá. O Corpo de Bombeiros não divulgou o nome da casa de reabilitação, e a reportagem não conseguiu contato com a administração do local até o momento.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo tinha se espalhado por cômodos da casa e havia fumaça densa saindo pelo telhado. Em imagens do local do incêndio divulgadas pelo CBMDF é possível ver que as janelas e as portas da casa são gradeadas.

Os cinco mortos não foram identificados pelos bombeiros. Os corpos deles foram encontrados durante a fase de rescaldo do incêndio. A Polícia Civil e a Defesa Civil do Distrito Federal foram acionadas.

Doze pessoas ficaram feridas no incêndio, a maioria delas com sintomas de intoxicação por fumaça. Onze foram identificadas e têm entre 21 e 55 anos e outra, que foi socorrida pelo Samu, segue sem identificação. Os nomes delas também não foram divulgados pelas autoridades, nem os seus estados de saúde.

Causa do incêndio não foi identificada. Uma perícia é feita no local na manhã deste domingo. A reportagem buscou a Polícia Civil do DF para saber se o caso já foi registrado na delegacia. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

