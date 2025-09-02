Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e 11 feridos em Batatais (SP)

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e onze ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um caminhão no início da madrugada desta terça-feira (2) na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Batatais, no interior de São Paulo.

O ônibus ia de Franca a São Paulo com 30 passageiros e bateu em um caminhão Scania, que carregava cana picada e teria entrado de forma irregular na SP-334 ao sair de uma rodovia municipal.

O caminhão tombou na pista após a batida do ônibus em sua lateral.

O motorista do ônibus morreu no local do acidente e onze passageiros ficaram feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária, da concessionária da rodovia e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atuaram no local.

A pista foi interditada nos dois sentidos.