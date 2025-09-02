São Paulo terá dias cheios com jogo da NFL, tênis e festivais de música

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo sediará nos próximos dias o 2º jogo da NFL no Brasil, um torneio do circuito profissional de tênis, o The Town e o Coala Festival. Apesar dos desafios, a administração municipal se vangloria da realização dos eventos simultâneos e espera uma movimentação de mais de R$ 2 bilhões e 250 mil pessoas afetadas por dia.

NFL, TÊNIS E MÚSICA

O Coala Festival abre os trabalhos na sexta à tarde com três dias de música no Memorial da América Latina. A programação começa às 14h55 de sexta e termina com show de Caetano Veloso até as 21h55 de domingo.

A NFL terá a segunda edição do São Paulo Game na sexta à noite. Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam no estádio do Corinthians a partir das 21h30 (de Brasília).

Quase 50 mil fãs de futebol americano são esperados na partida disputada em Itaquera.. No ano passado, 47.236 torcedores lotaram a Neo Química Arena para o que foi primeiro jogo da liga norte-americana não só no Brasil, como também em todo o Hemisfério Sul.

Já o The Town dá largada no sábado, com o rapper Travis Scott liderando as atrações da noite no palco principal. O festival terá cinco dias de duração e invadirá também o fim de semana seguinte com line-ups formados por artistas brasileiros e estrangeiros.

Para o evento, o Autódromo de Interlagos será transformado novamente na "Cidade da Música". A organização prevê que, ao todo, mais de 600 mil pessoas devem ir ao principal palco do automobilismo brasileiro na segunda edição do festival.

O SP Open também começa neste final de semana e se estenderá até o domingo que vem no Parque Villa-Lobos. O qualificatório ocorre no sábado e domingo, das 12h às 22h em ambos os dias e com disponibilidade de ingressos gratuitos, enquanto a chave principal será disputada entre 8 e 14 de setembro.

O torneio marca o retorno do circuito feminino à capital paulista em 25 anos e terá Bia Haddad Maia. A última vez que São Paulo esteve no calendário oficial da WTA havia sido em 2000. Nas edições já realizadas, nenhuma brasileira foi campeã de simples na capital paulista.

SÃO PAULO SE DIZ PREPARADA

A expectativa municipal é que os eventos simultâneos tenham impacto de mais de R$ 2,3 bilhões na economia da cidade. O jogo da NFL do ano passado movimentou US$ 61 milhões, mais de R$ 300 milhões, e a SPTuris, braço de turismo e eventos da prefeitura, espera que o número deste ano seja "daí para mais". No The Town, a estimativa é de R$ 2 bilhões ao longo dos cinco dias do festival.

A previsão é de 250 mil a 300 mil pessoas mobilizadas por dia ou afetadas diretamente com os eventos. Gustavo Pires, presidente da SPTuris, destacou que a capital possui a maior rede hoteleira do país e que possui estrutura para receber o trio de atrações internacionais "sem colapsar".

O mês de setembro deve impactar a economia acima de R$ 2,5 bilhões só com eventos. Qual cidade tem jogo NFL na sexta e um festival do tamanho do The Town no sábado? São Paulo tem estrutura e rede hoteleira para receber esses eventos ao mesmo tempoGustavo Pires, presidente da SPTuris

O UOL entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) pedindo informações sobre as operações durante o final de semana movimentado. A secretaria não especificou o efetivo e os órgãos públicos envolvidos por "motivos estratégicos", mas afirmou estar preparada.

Em nota, a Polícia Militar informou que "foram realizadas reuniões técnicas com a SSP, CET, Corpo de Bombeiros, Samu e demais órgãos municipais e estaduais, visando garantir integração e pronta resposta a eventuais incidentes". A PM acrescentou que terá diferentes modalidades de policiamento, como Rádio Patrulhamento, Rocam, Força Tática, Base Comunitária Móvel e BAEP, com agentes a pé e motorizados.